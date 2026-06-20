こども図書館船「ほんのもり号」2025年9月 香川県内の子どもたちにふるさとへの理解を深めてもらおうと、県が2026年7月と8月、「ふるさと体験ツアー」を開きます。 子どもたちにふるさとの自然や歴史、産業について学び、体験を通して、ふるさとへの理解・愛着を深めてもらうのが狙いです。 第1回の7月28日は、工場見学とわくわく物づくりコースです。東かがわ市の「帝國製薬」の工場で湿布薬の製造ライン