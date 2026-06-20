◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・Ｍ・ベッツ内野手（３３）の長男、カイ君（３）が始球式の大役を果たして大歓声を浴びた。マウンド付近から走り出すと、ホームベースの近くまで来てボールを捕手役のパパの元に“ポイッ”とすると、愛くるしい姿に拍手が送られた。この日はベッツの「ボブルヘッドデー」。ブリアナ夫人らとベッツ一家が集