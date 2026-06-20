６月２０日の函館２Ｒ・３歳未勝利（牝馬限定、ダート１７００メートル）が行われ、武豊騎手＝栗東・フリー＝騎乗の単勝２番人気のコイタマチャン（栗東・宮本博厩舎、父シャンハイボビー）が勝利した。安田記念（シックスペンス）、宝塚記念（メイショウタバル）とＧ１を２週連続で勝った鞍上は、今週から函館競馬に参戦。１Ｒは単勝１番人気のハッピーローヴァーで６着に敗れたが、２Ｒで今年の函館開催の初勝利を挙げた。勝ち