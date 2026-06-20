「英語を使えるようになりたい」「今年こそは英会話を学ぼう」と思いながらも結局身につかない……そんな人も多い中で、9か国語を操り、36か国語を学んでいる20歳の日本人、Laraさん。【写真を見る】2025年「準ミスワールド日本」を受賞したLaraさん、幼稚園で園児に絵本の読み聞かせをする様子「ハイパーポリグロット」（多言語を習得し操る人）といわれる語学の達人の頭の中は、いったいどうなっているのだろう。日本語、英語