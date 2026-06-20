20日午前中の長野県内は、広い範囲でくもりや雨となる中、安曇野市ではハナショウブが満開となっています。安曇野市明科のあやめ公園では、約60種類、約3万株のハナショウブが見頃を迎え、恒例の「あやめまつり」が開かれています。去年より1週間早く開花し、今週初めに満開となりました。長野市から「すごくきれいですね。素敵でいいところだなと思いました」 長野県内は低気圧や前線の影響で、20日夜のはじめ頃から21日の昼