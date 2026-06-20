あなたは読めますか？突然ですが、「委ねる」という漢字読めますか？信頼して任せる際や、運命を天に任せるといった詩的な表現でも使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「ゆだねる」でした！委ねるとは、処置や判断をすべて他人に任せること、あるいは自分の身や心をある状態に任せきることを意味します。「委」という字は「まかせる（委ねる）」のほかに「くわしい（委細）」という意味もありますが、