あなたは読めますか？突然ですが、「嚏」という漢字読めますか？誰もが日常的に経験する生理現象ですが、いざ漢字一文字で提示されると、読み方はおろか、何を表しているのかさえ見当がつかない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くしゃみ」でした！「嚏」とは、鼻の粘膜が刺激を受けた際に、不随意に激しく空気を吐き出す反応のことです。語源は、くしゃみをすると魂が抜けると信じられていた昔、早死にを避ける