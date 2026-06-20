ＭＢＳの情報番組「せやねん！」が２０日、生放送された。夫婦コンビ・かつみ♥さゆりが担当するレギュラーコーナー「メチャ売れ！！」では、♥さゆり（５６）がスタジオ出演を欠席した。セット裏から一人で出てきたかつみ♥（６３）が、「こんちわ〜！かつみで〜す」と元気よく挨拶するも、スタジオの反応はイマイチ。トミーズ雅から「アレ？花ある方は？」とツッコまれると、「華ある方は今日ちょっと体調不