水産庁は、太平洋クロマグロの大型魚の漁獲枠について、２０２７年以降、２５％拡大することを７月の国際会議で提案する方針だ。クロマグロの資源が回復傾向にあるとして、関係国・地域から合意を得たい考えだ。１６日に都内で開いた漁業関係者らへの説明会で今後の方針を示した。中西部太平洋における３０キロ・グラム以上の大型魚について、漁獲枠を１万１８６９トンから１万４８３６トンに増やす一方、小型魚については５１