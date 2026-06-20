「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）この日はムーキー・ベッツ内野手のボブルヘッドデーとして行われ、ブリアンナ夫人、長女・キンリーちゃん、長男・カイ君らが登場。始球式を務めた。試合前のフィールドでは家族で投球練習を行っていたが、目を見張ったのはカイ君のスピード。まだ３歳ながら俊敏性を感じさせる走りっぷりだけでなく、ボールの追い方なども父と同じような動きのやわらかさを感じさせる。