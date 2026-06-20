2026年6月20日放送のNHK『土スタ』に佐野晶哉さんが出演。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』の島田健次郎役について語ります。そこで、佐野さんが『風、薫る』について語った2026年4月22日の記事を再配信します。アイドルグループ『Aぇ! group』のメンバーとして活動する傍ら、俳優としても話題作に出演する、佐野晶哉さん（24）。クールな容貌ながら、人懐っこい気さくなキャラクターでバラエティでも人気を集める。放送中の『