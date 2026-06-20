専用内外装でおしゃれ仕様の特別仕様車とは2026年3月19日、ホンダは軽商用バン「N-VAN（エヌバン）」の一部改良を発表しました。販売は3月20日より開始されています。今回の改良では「FUN 特別仕様車 NATURE STYLE」にターボ仕様を追加しています。この特別仕様車は、どのようなモデルになっているのでしょうか。N-VANは2018年に登場。さまざまな現場での実用性や優れた走行性能を追求して開発された軽商用バンです。 【画