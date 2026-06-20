人とのかかわりのなかで、利用されたと感じた経験はありますか？最初は善意や好意からはじまった関係でも、気づけば一方に負担が偏り、不公平さを抱えるようになることもあるようです。『いつの間にか利用されていたことある？うまく逃げられて負担がいつも私』断れなかった自分を責めたり、相手への不信感が募ったり……そんな複雑な感情に揺れるママも少なくないのかもしれません。利用された！善意が裏切られた記憶まず見ら