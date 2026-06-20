北中米W杯を戦うサッカー日本代表。遠藤航の負傷離脱という緊急事態に、新キャプテンの板倉滉がまず相談した相手は日本代表の10番を背負う堂安律だった。オランダ戦でキャプテンマークをつけ相手のエースを抑え込んだ堂安だが、ピッチ外でもキャプテンシーを発揮しており、その振る舞いは2011年女子W杯を制したなでしこジャパンを彷彿とさせるという。 【写真】オランダ戦の試合前、かつてチームメ