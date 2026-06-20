深夜3時。多くの人が寝ている時間に、八丁堀の立ち食いそば店「そばのスエヒロ八丁堀店」には客が途切れることなくやって来る。現在は午前1時から営業し、立ち食いそば好きの間では名店として知られるこの店に、人々はこの時間、何に惹かれてのれんをくぐるのか。常連たちに話を聞いた。（前後編の後編） 【画像】立ち食いそば屋で遭遇した若女将にインタビュー タクシー運転手、大工、深夜3時に「立ち食いそば」を