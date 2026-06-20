深夜でも早朝でもない、街がまだ完全には目覚めていない時間帯に、東京・八丁堀の交差点にポツリと明かりがともる――。年間100食以上「立ち食いそば」を食べる筆者が、「立ち食いそば」にのめりこむきっかけとなった名店「そばのスエヒロ八丁堀店」の魅力に迫る。（前後編の前編） 【画像】モリモリすぎる！ 社長おススメの圧巻の天ぷらそば 「これ以上うまい食べ物がこの世にあるのか？」 店内の間取りは三角形のよ