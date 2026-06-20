今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【熱海VLOG】とってもとっても熱海日和！！地元グルメにアニマルに！大ゼイタクな蒸発の一日♪^^♪編。【バーチャルいいゲーマー】』というウスイさんの動画です。愛車ジムニーで北海道まで遠征していた投稿者のウスイさん。神奈川の海沿いから静岡方面へと向かいます。反対車線はどこまでも続く渋滞。それが終わりセメント工場の横を走っていると、セメントらしき粉末が飛ん