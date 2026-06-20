約400年の歴史がある鹿児島の郷土菓子――「あくまき」は、今の季節でも常温で1週間ほど持つ優れた保存食です。環境にやさしい、あくまきのルーツに迫ります。 ■伝統が息づく――手仕事の「あくまき」づくり 竹の皮を開けると――。琥珀色に輝く艶やかな姿が現れます。鹿児島伝統の郷土菓子「あくまき」。もっちりとした食感に、あくの独特な風味。5月5日の端午の節句の祝い菓子とし