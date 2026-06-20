＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞全米女子オープン、先週のダブルス戦といい流れで迎えていた渋野日向子だったが、今大会は無念の予選落ちとなった。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『好きすぎて滅！』ただ、「前とは違う質のいい悔しさ」と手応えもあった。ゴルフの内容自体は明らかに良くなっていた。初日は午前組、2日目は午後組でのスタート。その巡り合わ