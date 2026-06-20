新潟地方気象台は新潟県を含む北陸地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。去年２９日遅く平年より９日、梅雨入りです。 新潟県内は曇りまたは晴れとなっていて、雨は降っていませんが富山・石川・福井では朝から雨が降っています。 新潟県内は日中は気温が上がり３０℃の真夏日となる地点もある予想ですが、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、夜からは大雨となるところがある見込みです。 ２１日