元体操選手の池谷直樹が、自身の夢を叶えるために自宅をも売却する覚悟を明かし、不動産鑑定士による査定を受ける場面があった。【映像】池谷直樹の住宅と査定額6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日