比嘉もえアーティスティックスイミング（AS）のワールドカップ（W杯）スーパーファイナルは19日、トロントで行われ、ソロ・テクニカルルーティン（TR）の女子で比嘉もえ（井村ク）が252.8258点で3位に入った。チームTRの日本（相高、藤井、比嘉、川瀬、小林、佐藤、島田、白波瀬）は272.1667点で6位。（共同）