気象庁は、20日午前、北陸と東北南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。北陸は、平年より9日遅く、東北南部は8日遅い梅雨入りです。北陸と東北南部は、梅雨前線や低気圧の影響で、21日にかけて、広く雨が降り、大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。週明けも曇りや雨の梅雨空が続く見込みです。