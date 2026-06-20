フリーアナウンサー笠井信輔（63）が20日、ブログを更新。5月18日のブログで運転免許証が失効してしまったと明かし、19日公開の舘ひろし（76）の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）を見て「発覚したきっかけは舘ひろしさん主演の新作映画『免許返納』優良ドライバーの私は『免許返納しようかな』と、思い始めていたのです（中略）なぜって、私、もう30年運転していないので」と免許返納を検討していると明かしたが、一転