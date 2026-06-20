大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。今週も、またまた登場したセブンプレミアムの大傑作をはじめとして?読んだらすぐにお店へ急げ！?な注目商品をピックアップしました。【前作に匹敵する完成度】セブンプレミアム「とろろ昆布と梅のうどん」（１５８円＋税）今年３月、ＳＮＳで盛大なバズを巻き起こした「おくらとめかぶのうどん」の記憶は新しいだろう。その熱も完全に冷めやらぬ今月、