北中米Ｗ杯１次リーグＤ組第２戦（１９日＝日本時間２０日、米国・シアトル）、開催国の米国がオーストラリアに２―０で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。ともに今大会白星発進と好調の両チームで、試合が動いたのは前半１１分。１２日のパラグアイ戦で２ゴールを決めたＦＷフォラリン・バログン（モナコ）が左サイドからドリブルで突破し、中央に出したパスが相手ＤＦに当たりオウンゴールを誘発。さらに同４３分、ＤＦ