俳優の本木雅弘が１９日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、妻・内田也哉子との夫婦関係を語った。本木と内田は１９９５年に結婚し、３児をもうけた。内田裕也、樹木希林を両親に持つ内田について元木は「樹木さんのまっとうさと裕也さんの破天荒さ（を持つ）。いずれにもしても２人のマグマがグッと凝縮されている。表向き柔らかいですけど、許せないということに対する爆発力がすごいですね。それにある種、