がん予防にもなるスーパーフード『ブロッコリー』は茎ごと食べて老化の進行を抑える！効果的な食べ方 『ブロッコリーは茎ごと』食べて老化の進行を抑える 体のさびつきに対抗するならブロッコリーを茎ごと食べるのがおすすめです。なぜならブロッコリーは普段食べている花蕾の部分より、茎のほうが栄養成分が豊富だからです。 年齢を重ねるほど体の活性酸素を打ち消す力は衰えて