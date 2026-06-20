見た目も若返り快適で楽に動ける！圧倒的に疲れにくい体が手に入る疲労回復にも有効な体幹トレーニングとは 疲労回復にも有効な体幹トレーニング 朝から満員電車に揺られて、職場に着くころにはぐったり。仕事をはじめる前から疲労を感じ、1時間もデスクワークをすると肩や腰が辛い……。学校現場では、１時間目から疲れた顔をしている子どもたちも珍しくないといわれています。 「疲れやすい、疲れが抜け