これさえ押さえておけば相手を手中に収めらる？心理学的に見た「上手に反論する方法」 賛同の意思を伝えてから上手に質問をしていく 会議などで意見を出し合い少数派になってしまったとき、はたまた上司の意見が自分の思っていることと反対だったとき、絶対にそれが正しいと思えば反論しなければなりません。 しかし、この反論はなかなか難しいものです。ただ単に「それは違うと思います」と表明してその理由を述べたとして