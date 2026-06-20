夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第73回は「スパーク3人娘」の中尾ミエさんと伊東ゆかりさん。いまだバリバリの現役で活躍するお二人の活力の源は何でしょうか？【写真を見る】今もコンサートで舞