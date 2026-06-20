6月21日第2戦のチュニジアを控えるサッカー日本代表。前回オランダとの一戦で、2度のビハインドをはね返して手に入れた勝ち点1は、早朝の日本列島を大いに沸かせた。グループ最大の難敵とされるオランダに常に先行されながら追いついた初戦は、日本にとってたしかな手応えを残すものだったが、対戦国であるオランダは、あの90分をどう見たのか？オランダサッカーに詳しい、サッカー指導者でアナリストの白井裕之氏に聞いた。（文