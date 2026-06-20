日本代表の守護神として、森保一監督（57）の期待を背負うゴールキーパー（GK）が、弱冠23歳の鈴木彩艶（ざいおん）だ。前回アジアカップではミスを重ねて多くの非難を浴びたが、それでも今回のW杯ではスタメンに起用された。未完の大器は、なぜ周囲の信頼を集めるに至ったのか。【写真】スラリ美脚も…代表ユニフォーム姿の「勝利の女神」影山優佳「彩艶は、プレーぶり、経歴共に日本のGKとしては規格外ということに尽きます」