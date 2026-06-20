森保ジャパンには突出したスターがいないと嘆く声を聞く。かつての日本代表ならカズこと三浦知良、中田英寿、本田圭佑らの名が思い浮かぶが、ここにきて中村敬斗（25）の評判がうなぎ上り。今回のW杯で、日本に初ゴールをもたらした逸材なのだ。【写真】スラリ美脚も…代表ユニフォーム姿の「勝利の女神」影山優佳対オランダ戦では、後半開始早々1点リードを許した日本だったが、57分に中村が放ったシュートによって見事同点に