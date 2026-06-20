◆米大リーグカブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスでこの日昇格したジャズティン・ディーン外野手（２９）が、本拠のブルージェイズ戦に途中出場した。７回２死満塁で昇格初打席に臨み、右越えに満塁一掃の三塁打を放った。ディーンは昨季ドジャースでメジャー初昇格。１８試合出場も２打数ノーヒットだった。そのままポストシーズンも外野の守備固めとしてベンチ入りし、