クックパッドアンバサダーのみなさんをお招きして、料理写真のプロフェッショナルであるキッチンミノルさんによる写真講座を開催しました。「撮っているのは料理じゃなく、光なんです」--プロの視点から学ぶ、料理写真が格段に上手くなるためのヒントをイベントレポートとしてお伝えします。 人気写真家キッチンミノルさんに学ぶ料理写真「撮っているのは料理ではなく、光」 2026年6月、クックパッドアンバサダーのみなさんを