切り株の後ろから顔を見せたシャンシャン。（４月２２日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月20日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、切り株の後ろから顔をのぞかせる日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が撮影された。