俳優の木村多江さんが、自身のインスタグラムに舞台稽古初日の様子を投稿しています。 【写真を見る】【 木村多江 】「おむすびはちょっと潰れてて」舞台稽古初日の一コマ来月3日開幕に向け「稽古も佳境に」フォロワー「パワーストーンか」木村さんは、稽古場の会議卓に陣取って台本などをバッグから出して並べて、としている動画を投稿。カメラが卓上の白いかたまりに寄っていくと、その向こうにいる木村さんがちょっと