梅雨入りについて速報です。気象庁はさきほど、北陸地方と東北南部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年と比べると、いずれも1週間以上遅い梅雨入りで、北陸は9日、東北南部は8日遅くなっています。また、各地で梅雨入りの時期が平年とずれた去年と比べると、▼北陸地方は去年かなり早い梅雨入りだったため、1か月近く（29日）遅く、▼東北南部はかなり遅い梅雨入りだったため、3日早い梅雨入りとなっています。