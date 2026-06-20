歌手で俳優藤ケ谷太輔（38）が19日、TBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。ゲストの本木雅弘とTBSのエレベーターで遭遇した際に感じた気持ちを明かした。番組冒頭で、メインMCの笑福亭鶴瓶にスタジオ入りする前のことを打ち明けた。藤ケ谷は「朝、TBS入りするときに偶然、エレベーターでお会いしたんですよ」と語り掛けた。鶴瓶は「えっ、おうた？」と聞き返した。藤ケ谷は「まさか、エレベーターで…はっ、となって」と話