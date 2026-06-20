桑田佳祐が、6月26日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日）に出演。番組で披露する楽曲のうち、2曲目としてTVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を歌唱することが決定した。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 桑田の同番組への出演は、ソロとしては2022年11月以来となり、古希を迎えてか