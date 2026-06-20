爪に横線が入ったり、白い部分ができたりといった爪の異変が起きることがあります。 ご自身の爪にもこれらの症状が表れて、不思議に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。 実は爪の症状には亜鉛が大きく関係しており、亜鉛不足になると爪に横線が入ったり白い部分ができたりします。 軽度な症状にも感じますが、亜鉛不足が重症化すると危険なケースもあるため注意が必要です。 そこで本記事では、亜鉛不足