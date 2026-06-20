20代の若さで、自己免疫疾患の一種「皮膚筋炎（皮膚と筋肉に炎症を起こす難病）」と診断されたM.Nさん（仮称）。最初は手足の発疹だけだったため、近所の皮膚科では「じんましん」と診断されましたが、薬を飲んでも症状はよくならず、約4カ月後にようやく正式な病名が判明しました。診断後はステロイドと免疫抑制剤による長期治療を経て、現在は経過観察を続けています。突然の難病告知、長期入院、メンタル面の不調を乗り越えた経