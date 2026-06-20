「もしかして死ぬのかな」--乳がんと告げられた高辻さん（仮称）は、そう考えたといいます。付き添った実母が先に泣き崩れ、自分は取り乱すこともできませんでした。定期検診では異常がなかったものの、しこりが育って受診し、判明した乳がんでした。再発防止の抗がん剤を受けない選択をして3人目を出産し、手術と乳房再建も経ました。診断から10年がたち、経過観察が終わるいまの思いを伺いました。 ※本記事は、個人の感想・体