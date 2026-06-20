開催：2026.6.20 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 3 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が20日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブリュワーズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。 3回表、3番 ブライス・チュラング 2球目を打