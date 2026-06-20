開催：2026.6.20 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 5 - 0 [レッズ] MLBの試合が20日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレッズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。 2回裏、5番 ジャズ・チザム 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得