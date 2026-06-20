開催：2026.6.20 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 3 [ジャイアンツ] MLBの試合が20日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとジャイアンツが対戦した。 マーリンズの先発投手はレイク・バカー、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 1回裏、2番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセンターへ