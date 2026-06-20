チュニジア代表に電撃就任したエルヴェ・ルナール監督が、日本代表戦に向けた記者会見に出席した。大手メディア『ESPN』が伝えている。アフリカ予選を無失点で終えるなど、堅守が特徴だったチュニジア代表だが、今年1月に就任したサブリ・ラムシ前監督の下では失点を重ね、FIFAワールドカップ2026・初戦のスウェーデン代表戦で1−5の大敗を喫したことでラムシ前監督が解任され、ルナール監督が就任していた。急遽指揮を執る