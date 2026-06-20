トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンの獲得に、バルセロナなど複数クラブが関心を示しているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。現在25歳のファン・デ・フェンはフォレンダム、ヴォルフスブルクを経て、2023年夏からスパーズに加入。プレミアリーグ屈指の快足センターバックとして名を馳せ、2024−25シーズンにはヨーロッパリーグ優勝にも貢献