バルセロナが、デンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンと契約延長するようだ。19日、スペイン紙『スポルト』などが報じた。現在30歳のクリステンセンは、チェルシーでプレミアリーグやチャンピオンズリーグ優勝などを経験し、2022年夏にフリートランスファーでバルセロナに移籍。1年目と2年目は一定の出場機会を得ていたが、2024−25シーズンはアキレス腱、25−26シーズンは左ひざの負傷に泣き、出場機会を大きく減らし